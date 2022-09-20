Джакарта, , 15:19 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Индии в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, чтобы обсудить различные вопросы, связанные с G20, сообщает Antara.

Саммит G20 в Индонезии U. S. Department of State

В ходе встречи глава МИД Индии выразил решительную поддержку председательству Индонезии в G20. Ретно Марсуди заявила, что успех индонезийского председательства станет началом успеха индийского председательства в 2023 году.

Министры иностранных дел двух стран также обменялись мнениями о событиях в Мьянме.

Индонезия выразила разочарование отсутствием значительного прогресса в осуществлении консенсуса из пяти пунктов и выразила надежду, что Индия сможет продолжать поддерживать консенсус, согласованный лидерами АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Таиланда передал министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поддержку председательства Индонезии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2023 году.

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