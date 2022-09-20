Самара, , 15:21 — REGNUM Расчистка бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов в районе «АвтоВАЗагрегата» начнется в ближайшее время в Тольятти. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Свалка Onf.ru

Вопросы рекультивации незаконных мусорных полигонов рассмотрели на совещании в региональном правительстве.

Сообщается, что на расчистку этой бывшей городской свалки в Тольятти уже выделены федеральные средства, государственный контракт планируется подписать до 1 декабря. По словам главы Тольятти Николая Ренца, торги будут объявлены на этой неделе.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу ускорить заключение государственного контракта.

«У вас есть все основания заключить контракт не до 1 декабря, а до 1 ноября. Николай Альфредович, давайте на это ориентироваться», — приводит пресс-служба слова Азарова.

По словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексея Веселова, в 2022 году в регионе в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» ведется работа по ликвидации четырех несанкционированных свалок. При этом рекультивация двух полигонов находится на финальной стадии.

К 30 сентября ликвидируют стихийную свалку в районе Костычи Октябрьска, в середине ноября завершат рекультивацию земельного участка на улице Расковой в Чапаевске, сообщили в пресс-службе.

По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенка, с нелегального полигона недалеко от поселка Чкалова в Кировском районе уже вывезено 45 тысяч тонн мусора, работы продолжаются. На этой территории в дальнейшем планируется высадить деревья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом 2022 года в Самарской области начали ликвидировать крупную свалку в Тольятти напротив главного конвейера АвтоВАЗа.