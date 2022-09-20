Самара, 20 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Расчистка бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов в районе «АвтоВАЗагрегата» начнется в ближайшее время в Тольятти. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Onf.ru Свалка

Вопросы рекультивации незаконных мусорных полигонов рассмотрели на совещании в региональном правительстве.

Сообщается, что на расчистку этой бывшей городской свалки в Тольятти уже выделены федеральные средства, государственный контракт планируется подписать до 1 декабря. По словам главы ТольяттиНиколая Ренца, торги будут объявлены на этой неделе.

Глава Самарской областиДмитрий Азаров поставил задачу ускорить заключение государственного контракта.

«У вас есть все основания заключить контракт не до 1 декабря, а до 1 ноября. Николай Альфредович, давайте на это ориентироваться», — приводит пресс-служба слова Азарова.

По словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской областиАлексея Веселова, в 2022 году в регионе в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» ведется работа по ликвидации четырех несанкционированных свалок. При этом рекультивация двух полигонов находится на финальной стадии.

К 30 сентября ликвидируют стихийную свалку в районе Костычи Октябрьска, в середине ноября завершат рекультивацию земельного участка на улице Расковой в Чапаевске, сообщили в пресс-службе.

По словам первого заместителя главы СамарыВладимира Василенка, с нелегального полигона недалеко от поселка Чкалова в Кировском районе уже вывезено 45 тысяч тонн мусора, работы продолжаются. На этой территории в дальнейшем планируется высадить деревья.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что летом 2022 года в Самарской области начали ликвидировать крупную свалку в Тольятти напротив главного конвейера АвтоВАЗа.