Москва, , 15:19 — REGNUM Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры Приангарья обсудили в Совете Федерации, сообщает 20 сентября телеграм-канал правительства Иркутской области. Уточняется, что это вопросы строительства нового аэропортового комплекса Иркутска, реконструкции аэропортов малой авиации. Обнародованы также предложения о выносе автомобильного и железнодорожного мостов с тела плотины Братской ГЭС.

Совет Федерации

«Вопросы развития транспортной и дорожной инфраструктуры, имеют огромное значение не только для региона, но для России, особенно в условиях развития восточного направления внешней политики Российской Федерации. Президент России Владимир Владимирович Путин на Восточном экономическом форуме еще раз акцентировал внимание на необходимость увеличения количества перевозок в восточном направлении», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

«Модернизация и развитие авиасообщения для региона — принципиальный вопрос. Это не только удобство, безопасность, но и социальное обеспечение. Аэропорты осуществляют доставку продовольствия, медикаментов, почты, грузов для жителей северных районов области. Не мало важно и то, что через авиасообщение идут грузы для инвестиционных проектов Иркутской области», — сказал первый замгубернатора Константин Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на ремонт и строительство дорог в Иркутской области из регионального бюджета дополнительно выделено 1,7 млрд рублей.

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