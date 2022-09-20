Москва, , 15:19 — REGNUM Потребительский спрос в России будет падать в 2022 году, а также в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что потребительский спрос в РФ прошел во II квартале 2022 года нижнюю точку снижения и с августа начал оживать.

Снижение Agregator.pro

«Я думаю, что потребительский спрос будет падать в 2022 году, а также в 2023 году, — сказал Головченко. — Причины простые. Процент по кредитам начнет скоро расти. ЦБ уже предупредил, что больше снижать ключевую ставку не будет. А по моему мнению, ЦБ будет даже поднимать ставку уже в 2022 году, так как инфляция начнет ускоряться уже с октября-ноября. А раз ставка ЦБ начнет расти, начнет падать и потребительская активность из-за роста ставок по кредитам. Потребительский спрос стимулировали раздачей денег из бюджета. Это сильно поддержало спрос на товары народного потребления. Поэтому ожидаю, что в конце года государство начнет давать населению больше денег».

Но, как полагает эксперт, даже это не восстановит спрос.

«Ведь основная проблема сейчас — падают доходы населения. Так что потреблять в ближайшее время будут меньше и меньше», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Решетникова, кредитование экономики РФ идет за счет снижения ключевой ставки.