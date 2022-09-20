Таллин, , 15:19 — REGNUM На мадридском саммите НАТО летом 2022 года было принято принципиальное решение о наращивании сухопутных войск альянса и приведении их к потребностях современного вооруженного конфликта. Об этом в интервью эстонскому гостелевидению ETV заявил председатель военного комитета альянса, адмирал Королевских военно-морских сил Нидерландов Роб Бауэр.

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По его словам, в Мадриде были приняты два решения по сухопутным войскам. Одно касалось вопроса увеличения боевых частей НАТО на восточном фланге: «Эти подразделения представляют собой батальоны, которые можно увеличить до уровня бригады».

Второе решение касалось переформатирования нынешних сухопутных войск альянса к лучшей готовности оборонять территории стран-членов альянса. «Нам необходимо усилить сухопутные силы НАТО, чтобы они были лучше подготовлены к коллективной обороне. Мы думали, что нам больше никогда не понадобится коллективная оборона в том виде, в каком она была нужна во время холодной войны. Поэтому во многом не уделяли внимания этим возможностям в нескольких аспектах», — заявил адмирал.

По его словам, в результате модернизации это будут сухопутные войска со всем оснащением и возможностями для борьбы с противником в обычной войне. «В Афганистане и Ираке мы скорее воевали с врагами, у которых не было тех же возможностей в разных областях — на суше, на море, в воздухе, в кибервойне. У них также часто не было современного вооружения», — подчеркнул Бауэр.

По его словам, в Европу впервые со Второй мировой войны могут вернуться масштабные войны с самым современным и всеми видами вооружений, и альянс хочет быть к этому готов.

«Но на все нужно время, потому что это огромные вложения в возможности, боеприпасы, а также инфраструктуру. Иметь войска — это одно, а иметь возможность перебрасывать их из одной точки в другую, принимать в порту и перевозить автомобильным, железнодорожным или морским транспортом — это отдельная тема», — добавил глава военного комитета НАТО.

Поэтому помимо модернизации и развития сухопутных войск в альянсе уделяется повышенное внимание развитию логистики — особенно на восточных флангах НАТО, сообщил адмирал Бауэр.