Кишинёв, , 15:18 — REGNUM В мэрии Кишинёва не получили достаточно сведений от властей Молдавии, чтобы понимать, как следует готовиться к зимнему периоду. Об этом глава столицы Ион Чебан 20 сентября сообщил в своём телеграм-канале.

Он отметил, что у него спрашивают, каким образом планируется экономить, но первые лица государства.

«Мы не знаем действий правительства в текущей кризисной ситуации и не знаем, когда у нас будет четкий сценарий по данной ситуации, — написал Чебан. — Всё, что я слышал до сих пор, — лишь фразу «зима будет тяжёлой».

Мэр Кишинёва отметил, что не понимает, насколько тяжёлой ожидается зима, как и никто другой. Он не знает, какие меры примет правительство, если газа не будет, или, если он будет по очень высокой цене.

Напомним, ситуация с энергоносителями в Молдавии критическая — страна не может платить за газ из-за высоких цен. Населению предложено топить дровами, при этом установлен лимит — не более пяти кубометров дров на одно домохозяйство.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия не сможет потратить кредит от ЕБРР на покупку газа в РФ — Спыну