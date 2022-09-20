Москва, , 15:17 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым отменяется обязательное требование по соблюдению норм минимального использования производственной мощности при производстве этилового спирта из непищевого растительного сырья, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас в России работает только одно предприятие, способное производить спирт этиловый технический гидролизный ректификованный из непищевого растительного сырья по национальному стандарту. Продукция, выпускаемая данным предприятием, применяется на различных стадиях производства образцов вооружения, военной и специальной техники. Вместе с тем, невозможно заранее определить потребности государственных оборонных заказов.

В правительстве считают, что законопроект позволит исключить риски недополучения предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) этилового спирта, предназначенного для производства образцов вооружения, военной и специальной техники.

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