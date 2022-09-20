* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 20 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что сообщения об убийствах талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пленных выглядят достоверными. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Виновные в этих убийствах должны быть привлечены к ответственности», — написала UNAMA на своей странице в «Твиттере».

Миссия подчеркнула, что расследование этих убийств талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно быть прозрачным и ответственным. UNAMA заявляет, что следит за развитием событий в Панджшере.

Заявления о достоверности убийств пленных последовали после того, как неделю назад боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере опубликовали в социальных сетях фотографии захваченных в плен, а затем расстрелянных членов Фронта сопротивления. Среди расстрелянных были отец и двое его сыновей.

В отдельном видео, опубликованном талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, показан момент пленения и допроса, а затем тела расстрелянных отца и сына.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид написал на своей странице в «Твиттере», что в уездах Руха, Дара и Абшар провинции Панджшер убито 40 членов Фронта национального сопротивления, в том числе четыре командира этого фронта, и ещё 101 человек взят в плен.

Муджахид добавил, что среди погибших — командиры Малик Хан, Фахим Коммандос, Джавад и Мохаммад Яр. Он уточнил, что эти люди были убиты и взяты в плен в ходе операции по зачистке этих районов.

Публикация этих снимков получила широкий резонанс, и многие обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в убийствах военнопленных и военных преступлениях.

После этих обвинений представитель министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что они расследуют эти сообщения , и если они окажутся правдой, то люди, совершившие убийства, будут наказаны.

Но маловероятно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проведут прозрачное расследование, как того требует UNAMA.