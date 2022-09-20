Донецк, 20 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. ВСУ совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 14:32 зафиксирована атака с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли Петровский, Кировский и Киевский районы Донецка.