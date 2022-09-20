Приштина, Сербия, , 15:15 — REGNUM НАТО готово увеличить численность войск в Косово в случае усиления напряженности среди сербского меньшинства, заявил 20 сентября заместитель командующего миротворческой миссией альянса (KFOR).

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«Мы сохраняем бдительность и готовы действовать… в случае роста напряженности, но мы также можем задействовать резервные силы… в кратчайшие сроки», — заявил бригадный генерал Лука Пиперни журналистам в штаб-квартире KFOR в столице Приштине.

Пиперни также рассказал, что в настоящее время ситуация спокойная, но шаткая, и что НАТО не исключает новой вспышки напряженности или насилия на севере.

«Если ситуация ухудшится, мы готовы вмешаться, мы готовы быть посередине между протестующими и организациями безопасности, — подчеркнул он. — У нас достаточно сил, чтобы справиться с ситуацией… С таким количеством войск мы можем положить конец любому росту напряженности».

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