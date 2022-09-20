Москва, , 15:15 — REGNUM Принятые Госдумой корректировки закрепляют на законодательном уровне то, что настоящий военный человек и так понимает: нельзя не выполнять приказы командиров, нельзя сдаваться в плен, нельзя плевать на повестки о призыве на военные сборы, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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«Ничего нового в этом нет, но ситуация требует ужесточения ответственности за выполнение этих очевидных требований», — подчеркнул Гурулёв в телеграм-канале.

С первых дней специальной военной операции Россия воюет ни в коей мере не с жителями б. УССР, а с армией НАТО, отметил парламентарий.

«В этой связи надо быть готовым ко всему. В том числе к войне. И чтобы не издавать аналогов 227-го приказа Народного комиссара обороны СССР товарища Иосифа Сталина потом, лучше скорректировать законодательство сейчас и чётко всей страной выполнять задачи, которые перед нами ставит Верховный главнокомандующий. Всем выполнять», — подчеркнул член комитета Госдумы по обороне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления.

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