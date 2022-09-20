Донецк, 20 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Зайцево, сообщшили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:35 (совпадает с мск) — н. п. Кирово — н. п. Зайцево: произведено 6 выстрелов из танка; 14:45 - н. п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ открыли огонь по Горловке и Донецку.

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