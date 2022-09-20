Донецк, 20 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина как можно скорее рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав РФ в случае положительного решения по итогам референдума. Об этом говорится в обращении главы ДНР в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

По словам Пушилина, воссоединение ДНР и России восстановит историческую справедливость, этого ждут миллионы людей. Он подчеркнул, что сомнений в положительном исходе референдума о вхождении в состав РФ нет.

«Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о вхождении ДНР в состав России на правах субъекта пройдёт с 23 по 27 сентября.

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