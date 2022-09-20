Бишкек, , 15:35 — REGNUM Усиление военного потенциала как Киргизии, так и Таджикистана, происходящее на фоне эскалации конфликта между странами, в будущем неминуемо приведёт к масштабным боевым столкновениям. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в Киргизии Юрий Погиба, передаёт «24. kg».

Колючая проволока Марина Каширская © ИА REGNUM

«Вернуть мирную жизнь на киргизско-таджикскую границу можно с помощью международных наблюдателей и принудительной демилитаризации приграничной зоны. Мы видим, как двусторонние договоренности соблюдает Таджикистан. Без третьей стороны здесь не обойтись», — подчеркнул он.

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По мнению эксперта, систематическое повторение актов агрессии на границе двух республик является вполне предсказуемым явлением.

«Каждое последующее столкновение всегда происходит с большим ожесточением — это военная аксиома. И то, что происходит сегодня на границе Киргизии, несёт в себе угрозу всей Средней Азии», — считает он.

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Юрий Погиба отметил, что поскольку таджикские военные применяли для обстрела киргизских населённых пунктов тяжёлую бронетехнику и реактивные системы залпового огня, а также вторглись на территорию Киргизии, то произошедшее нужно расценивать как военную агрессию, а не рядовой приграничный конфликт.

Также он обратил внимание на широкомасштабную информационную войну, в ходе которой таджикские и прозападные СМИ распространяли фейки о якобы агрессии Киргизии.

«Всё это делали для максимального накала ситуации, взвинчивания общества как в Таджикистане, так и в Киргизии. Делается всё, чтобы процесс превращения соседей во врагов стал необратимым», — констатировал военный эксперт.

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