Донецк, 20 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Киевские войска нанесли удар по Петровскому району Донецка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

В 14:15 зафиксирована атака с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ нанесли удар по Киевскому району Донецка.