Москва, , 15:12 — REGNUM Вопросы реконструкции здания Иркутского ТЮЗа рассмотрели на комитете Совета Федерации, сообщает 20 сентября телеграм-канал правительства Приангарья.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

«Государственная экспертиза проекта реконструкции будет завершена в 2023 году, по итогам правительство региона направит заявку на реконструкцию объекта в рамках федеральной инвестиционной программы на 2024–2027 гг. Общая площадь здания после реконструкции составит 10 822 кв. метров», — доложила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Участники заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовали поддержать инициативу Иркутской области. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пригласил членов комитета посетить Иркутск и на месте ознакомиться с объемом работ по восстановлению объекта культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, сильнейший пожар, охвативший 13 мая неэксплуатируемое здание иркутского Театра юного зрителя (ТЮЗа), которое является объектом культурного наследия, не повредил его историческую часть, объекта будет реставрирован. Причиной пожара мог стать поджог.

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