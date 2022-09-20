Москва, 20 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Замедление инфляции в России говорит о нескольких положительных факторах, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Замедление инфляции в стране говорит не только о завершении процесса адаптации рынков в стране к новым экономическим условиям, к сожалению, вместе со снижением потребительских цен, падает и потребительская активность, а это уже индикатор развития кризисных процессов в экономике.

Объяснить замедление инфляции на фоне падения потребительских расходов можно, как ориентацией потребителей на сбережения в ущерб потреблению из-за негативных ожиданий, так и необоснованно завышенными ценами на отдельные категории товаров (например бытовая техника, автомобили, запасные части и др.), что заставляет потребителей отказываться от покупок», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, годовая инфляция в стране замедлялась четвёртый месяц подряд и в августе 2022 года составила 14,3%.

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