Салехард, , 15:47 — REGNUM В научном центре изучения Арктики приступили к созданию сети наблюдений за формированием речного стока и эрозионных процессов в условиях изменения климата и деградации многолетней мерзлоты. В бассейнах Оби, Надыма и Пура учёные установят гидрологические датчики для круглогодичного сбора информации. По итогам исследования учёные смогут разработать модель речного стока, необходимую для долгосрочных оценок влияния изменения климата, таяния мерзлоты и воздействия от сооружений на речные артерии арктического региона. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ледоход на Оби Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Научный проект по исследованию речного стока проводится при участии географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и рассчитан на пять лет.

«В результате будет создана уникальная региональная комплексная водно-эрозионная модель прогнозирования опасных гидрологических процессов в условиях распространения многолетней мерзлоты», — сообщил Роман Колесников, ведущий научный сотрудник сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики.

«В настоящее время для территории ЯНАО отсутствуют модели для прогноза гидрологических и гидроэкологических последствий хозяйственной деятельности и глобального изменения климата. Собрав необходимый научный материал, ученые смогут моделировать различные ситуации: что будет происходить с ямальскими реками, если сток воды увеличится или уменьшится, как скажется на реках таяние мерзлоты, приведут ли изменения к таким опасным явлениям как наводнения или обрушения берегов. Специалисты смогут проводить оценку эффективности защитных мероприятий при возможных сценариях развития наводнений, прогнозировать уровни загрязняющих веществ и разрабатывать предложения по предотвращению опасных проявлений природных процессов», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные и спасатели МЧС отправились в экспедицию из Мурманска в Арктику, где они займутся поиском контейнеров с ядерными отходами и оценят уровень радиоактивности у берегов архипелага Новая Земля. Экспедиция пройдёт в период с 19 сентября по 10 октября на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш».

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