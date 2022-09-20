Саратов, , 15:51 — REGNUM Правительство Саратовской области по предложению прокуратуры скорректировало положение о порядке назначения и выплаты единовременного пособия членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Флаг Саратовской области

Изменения коснулись перечня необходимых документов и порядка обращения за назначением пособия в случае пропуска срока по уважительным причинам, а также при получении отказа в назначении пособия до внесения поправок в региональное законодательство.

Учитывая поправки, граждане смогут повторно обратиться в минтруда и соцзащиты Саратовской области и восстановить пропущенный по уважительным причинам срок обращения за назначением выплаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с просьбой восстановить в правах всех участников специальной военной операции Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации на территории б. УССР обратился 17 сентября к главе Минобороны России и Главному военному прокурору нашей страны телеграм-канал «Русская Община ZOV».

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