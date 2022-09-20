Москва, , 15:08 — REGNUM Россия смогла восстановить импорт товаров за счет быстрой переориентации на Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил гендиректор группы транспортных компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

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«Импорт товаров восстановился за счет быстрой переориентации на Китай. Что касается так называемого инвестиционного и промежуточного импорта, то причины медленного восстановления очевидны. Есть сложности с поставкой материалов, сырья, особенно оборудования. Китайские поставщики пока не могут обеспечить весь ассортимент нужного качества, который ранее закупался в ЕС. Поэтому прогнозы относительно роста в 2023 году осторожные, — сказал Нигматулин. — Государство хочет локализации [производства] комплектующих в РФ, а это вопрос не быстрый. Самые большие сложности сейчас с электроникой и двигателями внутреннего сгорания. В них очень много деталей, производить которые отдельно дорого и невыгодно».

При этом он подчеркну, что России необходимо наращивать собственное производство оборудования, станков, материалов, комплектующих, чтобы обеспечить технологическую независимость экономики.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, от каких факторов зависит ускоренное восстановление в РФ инвестиционного импорта.

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