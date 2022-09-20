Таллахасси, США, 20 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Лицемерами назвал губернатор американского штата Флорида Рон Десантис тех, кому не понравилась отправка 50 мигрантов самолетами в элитное сообщество в США. С таким заявление он выступил 19 сентября в эфире Fox News.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон ДеСантис

«Миллионы людей с тех пор, как Байден стал президентом, стали нелегально пересекать южную границу. Они беспокоились по этому поводу? Нет», — указал губернатор. — У нас мигранты огромным числом тонут в реке Рио-Гранде, в Техасе в грузовике погибли 50 мигрантов, потому что на них всем было наплевать».

«У вас были мигранты, умирающие в Рио-Гранде — у вас было 50 умерших в Техасе в трейлере, потому что ими пренебрегали. Много ли по этому поводу было беспокойств? Нет, не было», — добавил Десантис.

По словам губернатора Флориды, не было такого беспокойства, когда преступники из числа нелегальных мигрантов нападали на граждан США. «И только когда, 50 [мигрантов] отправляются в Мартас-Винъярд», слышно возмущение.