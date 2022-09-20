Вязники, Владимирская область, , 15:11 — REGNUM Строительство водовода Троицкое —Татарово — Вязники запланировано на 2024 год во Владимирской области, сообщает 20 сентября пресс-служба администрации региона.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Решение было принято по итогам выездной проверки — изношенность сетей превышает 92%. При этом качество воды соответствует показателям санитарных норм и правил. Водовод построят в рамках госпрограммы «Чистая вода». В районной администрации приступили к поиску подрядчика, который выполнит проектно-сметной документации.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года из-за аномальной жары и обмеления рек в Вязниках возникли проблемы с водоснабжением.