Донецк, 20 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Киевские войска открыли огонь по Горловке и Донецку. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 13:20 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Ленинское по городу Горловка. Всего выпущено восемь мин калибра 120 мм.

В 13:22 из Красногоровки по Кировскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 155 мм.