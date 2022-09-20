Ростов, Ярославская область, 20 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Машина, в которой 20 сентября разбился известный актёр и художественный руководитель театра им. Ф. Волкова Сергей Пускепалис, предназначалась для СВО. Об этом на видео, опубликованном в телеграм-канале 360tv, рассказал актёр за день до аварии.

Сергей Терёхин Место ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис.

На записанных кадрах Сергей Пускепалис рассказывает, что броневик должны передать одному из подразделений, занятых в зоне проведения специальной военной операции. 20 сентября его должны были закамуфлировать, чтобы затем, 21 сентября, передать военным.

Напомним, авария произошла 20 сентября на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Машина, в которой был актёр, столкнулась с фурой.