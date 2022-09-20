Лос-Анджелес, США, , 15:06 — REGNUM Актёра Адама Сэндлера заметили с тростью на прогулке в Лос-Анджелесе (США). Об этом 20 сентября сообщает TMZ.

Адам Сэндлер Цитата из телеинтервью

По данным издания, несколько недель назад Сэндлер перенёс операцию на бедре. Хирургическое вмешательство было плановым и прошло успешно — сейчас актёр проходит реабилитацию.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года вышел спортивный драматический фильм «Прорваться в НБА» с Адамом Сэндлером в главной роли. Критики положительно оценили картину и особенно отметили игру актёра.

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