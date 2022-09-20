Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Актёра Адама Сэндлера заметили с тростью на прогулке в Лос-Анджелесе (США). Об этом 20 сентября сообщает TMZ.

Цитата из телеинтервью Адам Сэндлер

По данным издания, несколько недель назад Сэндлер перенёс операцию на бедре. Хирургическое вмешательство было плановым и прошло успешно — сейчас актёр проходит реабилитацию.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года вышел спортивный драматический фильм «Прорваться в НБА» с Адамом Сэндлером в главной роли. Критики положительно оценили картину и особенно отметили игру актёра.