Исламабад, 20 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Высокий спрос на паспорта в Афганистане привёл к росту их подделок на чёрном рынке Пакистана. Об этом пишет агентство «Тасним».

darivoa.com Афганский паспорт

Источники сообщают, что из-за высокого спроса на паспорта в Афганистане и медленного процесса их выдачи, в Пакистане процветает чёрный рынок продажи поддельных афганских паспортов.

Сообщается, что афганские паспорта печатают в Пешаваре, а затем привозят в Афганистан и продают за 200-400 долларов.

Согласно источникам, афганские граждане обычно используют эти поддельные паспорта для поездки в Пакистан.

Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не отреагировало на это сообщение.

В августе сотрудники паспортного отдела талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили на пресс-конференции, что они за год пресекли коррупцию и за это время арестовали 350 человек за посредничество.