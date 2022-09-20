В КНДР умер глава Центрального комитета Социал-демократической партии
Пхеньян, 20 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Скончался зампред президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, председатель Центрального комитета Социал-демократической партии Северной Кореи Пак Ён Ир. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Иван Шилов ИА REGNUM
КНДР
«Пак Ён Ир с горячей любовью к Родине и нации самоотверженно боролся за процветание и развитие нашего государства, независимое воссоединение страны», — говорится в сообщении.
Известно, что 19 сентября на могилу был возложен венок от имени северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Как сообщало ИА REGNUM, глава КНДР направил поздравительную телеграмму президенту Непала.
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