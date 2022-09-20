Энергодар, Бывш. УССР, , 15:05 — REGNUM В настоящее время киевские боевики производят массированный обстрел Энергодара в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Об этом 20 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Запорожская АЭС Ralf1969

«[Киевские] боевики начали массированный обстрел Энергодара. На данный момент зафиксировано одиннадцать артиллерийских ударов в прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к АЭС», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов уточнил, что ВСУ ведут огонь с противоположной стороны Днепра, по предварительным данным, из гаубиц M777 производства США калибра 155 мм. При этом он добавил, что на данный момент экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало, информация о разрушениях и ущербе уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо совершенствовать военную технику.