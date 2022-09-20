Донецк, 20 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики референдум о воссоединении с РФ будет проводиться по смешанной схеме. Об этом 20 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

Он объяснил, по какой причине референдум будет проводиться в течение нескольких дней — с 23 по 27 сентября.

«Основное время, которое мы заложили для референдума, это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей, и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке», — сказал Пушилин на заседании Народного совета.

Он заверил, что меры безопасности будут предоставлены.