Между Грузией и Молдавией восстановят авиасообщение
Тбилиси, 20 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Авиакомпания Air Moldova в октябре восстановит рейсы между Кишинёвом и Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Тбилисского аэропорта.
Anna Zvereva
Самолёт Airbus A319-112 авиакомпании Air Moldova
Отмечается, что сначала планируется совершать рейсы дважды в неделю: в понедельник и в пятницу. В ноябре возможно увеличение до четырёх рейсов в неделю.
Напомним, ранее в Air Moldova сообщили, что планируется возобновить полёты в Москву, но Управление гражданской авиации Молдавии запретило это делать. Все рейсы из Кишинёвского аэропорта действуют в западном направлении.