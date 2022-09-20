Тбилиси, 20 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Авиакомпания Air Moldova в октябре восстановит рейсы между Кишинёвом и Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Тбилисского аэропорта.

Anna Zvereva Самолёт Airbus A319-112 авиакомпании Air Moldova

Отмечается, что сначала планируется совершать рейсы дважды в неделю: в понедельник и в пятницу. В ноябре возможно увеличение до четырёх рейсов в неделю.

Напомним, ранее в Air Moldova сообщили, что планируется возобновить полёты в Москву, но Управление гражданской авиации Молдавии запретило это делать. Все рейсы из Кишинёвского аэропорта действуют в западном направлении.