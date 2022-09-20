Вашингтон, 20 сентября 2022, 15:29 — REGNUM Министерство обороны США рассматривает возможность поставки танков, в том числе западного образца, киевскому режиму. Об этом неназванный представитель Пентагона высокого ранга сообщил газете The New York Times.

Танки
Танки
U.S. Department of Defense

По словам источника, вопрос танков обсуждается в числе других. Так, для применения в боевых действиях Киеву могут быстро поставить танки советского типа. Обращение с ними почти не требует обучения. Но возможны и другие варианты при условии обеспечения обучения и технического обслуживания.

«Мы смотрим на [ВСУ] в целом и думаем о том, какие возможности им понадобятся в будущем и как США с союзниками смогут поддержать [киевский режим] в наращивании этих возможностей», — отметил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, пока США официально отказываются поставлять Киеву основные боевые танки и вооружения с большим радиусом действия.