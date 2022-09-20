Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Министерство обороны США рассматривает возможность поставки танков, в том числе западного образца, киевскому режиму. Об этом неназванный представитель Пентагона высокого ранга сообщил газете The New York Times.

Танки U.S. Department of Defense

По словам источника, вопрос танков обсуждается в числе других. Так, для применения в боевых действиях Киеву могут быстро поставить танки советского типа. Обращение с ними почти не требует обучения. Но возможны и другие варианты при условии обеспечения обучения и технического обслуживания.

«Мы смотрим на [ВСУ] в целом и думаем о том, какие возможности им понадобятся в будущем и как США с союзниками смогут поддержать [киевский режим] в наращивании этих возможностей», — отметил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, пока США официально отказываются поставлять Киеву основные боевые танки и вооружения с большим радиусом действия.