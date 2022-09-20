Москва, 20 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий круг потенциальных покупателей приватизируемого государственного и муниципального имущества, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В документе предлагается уменьшить сумму задатка при продаже государственного и муниципального имущества с 20% до 10% в случае продажи имущества, начальная цена которого составляет менее 100 млн. рублей.

В правительстве считают, что эта мера позволит потенциальным покупателям снизить затраты на обслуживание заемных средств, необходимых для участия в приватизационных торгах. Ориентировочно экономия на обслуживание кредитных средств составит около 20 млн. рублей в год.