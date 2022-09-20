Москва, , 15:03 — REGNUM Сделка по закупкам газа Ираном в России, позитивная для обеих стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иран начал сталкиваться с падением добычи в Персидском заливе. По 2021 году у Ирана был дефицит приблизительно в 200-250 млн кубометров в сутки. Россия же планирует переориентировать поставки, которые шли из средней Азии (Туркмения и Казахстан около 15,1 млрд кубометров в 2021 году).

На месторождение в Южном Парсе приходится около 70% общей добычи Ирана. Иран планировал привлечь в 2016 году Total, для его разработки, что требует поставки крупных компрессорных платформ.

Но Total под давлением США вышла из проекта, в связи с чем Иран столкнулся с ежегодным снижением добычи газа. В то же время Катар, который совместно с Ираном разрабатывает это месторождение, с помощью Total смог нарастить добычу.

В России компрессоры для месторождений производит «Казанькомпрессормаш», однако неясно сможет ли компания произвести оборудование требуемой мощности.

В отношении строительства газопровода и СПГ-проектов, в России есть необходимые технологии, например, турбины производят на предприятии ОДК в Рыбинске.

Производимые турбины не такие мощные, как знаменитая турбина Simens, но их применение требуется гораздо чаще. Нарастить мощность турбин станет возможным, когда завершится разработка двигателя ПД-35», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирана планирует уже в скором времени начать ежедневно закупать по 9 млн кубометров российского газа.

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