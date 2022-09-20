Донецк, 20 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Киевские боевики дважды обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:15 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:32 боевики ВСУ выпустили по Петровскому району пять снарядов калибра 152 мм.