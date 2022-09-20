Москва, , 15:02 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить от обложения НДС услуги по доверительному управлению имуществом, составляющим ипотечное покрытие, оказываемые государственной управляющей компанией, определенной в соответствии с российским законодательством об инвестировании средств пенсионных накоплений, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Законопроект направлен на обеспечение равных условий налогообложения в отношении одного вида услуг, реализуемых разными субъектами — частными управляющими компаниями и государственной управляющей компанией, которая эту функцию выполняет в силу закона», — сказал в ходе заседания глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

По его словам, коммерческие компании имеют лицензию и для них предусмотрено, что они не облагаются налогом на добавленную стоимость в случае управления ипотечным покрытием.

«Для государственной компании, поскольку она работает без лицензии и управляет ипотечным покрытием в силу закона, эта норма неуплаты НДС не действует. Соответственно, ВЭБ оплачивает НДС, хотя выполняет ту же функцию. Вот законопроект предлагает это противоречие в законе снять», — добавил парламентарий.