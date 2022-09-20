* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:00 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили приказ факультетам Кабульского медицинского университета запретить студенткам фотографироваться на территории высшего учебного учреждения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Фотография WerbeFabrik

В частности, в письме, направленном на акушерский факультет университета, говорится, что фотографировать и снимать на видео на территории университета — большой грех.

«Уведомьте студенток вашего женского отделения воздерживаться от любого рода фото- и видеосъёмки в университете, так как это считается большим грехом с точки зрения шариата», — говорится в сообщении.

В письме не упоминается запрет на съёмку для студентов мужского пола.