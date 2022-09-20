Москва, , 14:58 — REGNUM Верховный суд России намерен внести в Госдуму законопроект, разрешающий без суда взыскивать с граждан долги по налогам, в ЛДПР выступили категорически против.

Верховный суд Vsrf.ru

«Фракция ЛДПР выступает категорически против этой инициативы, которая нарушает презумпцию невиновности», — отмечают либерал-демократы.

Это порочная практика устранять суды из тех сфер, где есть риск спора граждан с государством, убеждены депутаты Госдумы.

«Ведь у нас уже автоматически списываются долги за штрафы, и сколько ошибок допускает система? И ошибочные постановления, и двойные списания, и вся эта нервотрепка — на головы многих и многих добропорядочных граждан, которые вынуждены доказывать невиновность». — привели аргументы в ЛДПР.

Ведь смысл суда в том, чтобы решать споры, это третья ветвь власти, констатировали в ЛДПР.

«А мы, по сути, от неё все больше и больше отказываемся. Мы это поддержать не можем», — подчеркнули парламентарии.