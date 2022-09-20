Москва, 20 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Текущий 2022 год с полной уверенностью можно назвать годом инфляции на всех высокоразвитых и быстроразвивающихся рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

josep salvia i boté Инфляция

«В США и ЕС годовая инфляция сегодня приблизилась к 10%, во многих странах ЕС она уже штурмует отметку 20% и преодолеет ее в IV квартале на фоне энергетического кризиса и кризиса реального сектора экономики.

Два года назад печатные станки ФРС США и ЕЦБ работали без остановки, в мировую финансовую систему было эмитировано несколько триллионов долларов и евро. Этот факт по-прежнему оказывает существенное давление на ведущие мировые резервные валюты. Одновременно валюты развивающихся рынков сегодня находятся под меньшим давлением.

Конечно, открытием и лидером года на валютном рынке сегодня становится российский рубль. Грамотный уход России с ведущих позиций в цепочке потребления доллара и евро придал рулю сил.

Российская валюта и в текущих условиях мировой экономики остается недооцененной. Однако умеренно сильный рубль смог сотворить настоящие чудеса и победить инфляцию после ценового всплеска в марте и апреле 2022 года.

Несмотря на геоэкономические обострения Россия живет при профицитном бюджете и четвертый месяц при дефляции. Стабильный рубль стал ключевым инструментом в борьбе с инфляцией.

Сегодня относительно сдержанные потребительские настроения бизнеса, граждан и домохозяйств на фоне роста предложения на рынке по-прежнему сдерживает рост цен.

Вполне вероятно, что при реализации оптимистичного сценария России удастся завершить текущий год с годовой инфляцией в диапазоне 10%-11%.

При низкой инфляции и стабильной национальной валюте традиционно выигрывает высокотехнологические отрасли экономики, включая энергоемкие блокчейн-вычисления. Это очень весомый маркер, поскольку в целом IT-сфера обладает высокой добавленной стоимостью», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России годовая инфляция замедлялась четвёртый месяц подряд и в августе 2022 года составила 14,3%.

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