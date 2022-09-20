Лондон, , 14:58 — REGNUM 19 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль наградил медалью за гражданские заслуги британского ветерана Корейской войны (1950–1953 гг) Виктора Свифта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Согласно опубликованным данным, глава Южной Кореи встретился с 88-летним мужчиной после государственных похорон Елизаветы II.

Юн Сок Ёль поблагодарил британца за преданность делу защиты мира, а Виктор Свифт, в свою очередь, выразил благодарность президенту Южной Кореи и корейскому народу.

Отметим, что церемония награждения стала последним публичным мероприятием, в котором глава Южной Кореи принял участие перед отъездом в Нью-Йорк.

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