Москва, , 14:57 — REGNUM В оборонном комплексе программы импортозамещения должны быть реализованы в полной мере. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ОПК в Кремле.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы», — заявил Путин.

«Где-то в других местах это не так важно и не так существенно, да и не нужно на самом деле. Нам 100% импортозамещения не нужно. А здесь — нужно! Поэтому необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности», — указал он.