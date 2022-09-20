Москва, , 14:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо совершенствовать военную технику.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Особо отмечу тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружений», — сказал глава государства 20 сентября на встрече с представителями оборонной отрасли.

По словам президента, наша страна должна и может изучать западные образцы вооружений, которые применяются на территории б. УССР. При этом стоит задача быстро и эффективно совершенствовать свою технику, отметил Путин.