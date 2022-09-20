Париж, 20 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Согласно опросу Ifop, почти три четверти французов (73%) считают идеальным пенсионным возрастом 62 года или меньше, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

В частности, 11% защищают выход на пенсию до 60 лет, 37% выступают за выход на пенсию в возрасте 60 лет, 2% за выход на пенсию в возрасте 61 года и 23% за выход на пенсию в возрасте 62 лет.

И наоборот, 21% респондентов выступают за более поздний выход на пенсию, в том числе 6% готовы выйти на пенсию только в возрасте 63 лет, 4% — в возрасте 64 лет, 8% — в возрасте 65 лет и 3% - в возрасте 65 лет и старше.

Опрос показывает расхождение во мнениях между разными поколениями. Так, если 8 из 10 французов моложе 35 лет хотят выйти на пенсию в возрасте 62 лет и младше, то среди 65-летних и старше такое мнение разделяют чуть более половины (53%).