Бишкек, , 14:55 — REGNUM Информация по ситуации на киргизско-таджикской границе, которую на брифинге огласил замминистра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми, не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Киргизии.

Ложь

«Явно провокационные высказывания, представляющие из себя набор ложной и подтасованной информации, выдаются как априори не требующие подтверждения утверждения», — подчёркивает киргизский МИД.

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Внешнеполитическое ведомство Киргизии отмечает, что «непрофессиональные и безрассудные рассуждения дипломата такого уровня о внутренней политике иностранного государства, включая упоминания о проведении какой-то «сегрегационной политики», не соответствуют элементарным нормам дипломатической этики».

Также министерство обратило внимание на то, что продолжение переговорного процесса по делимитации киргизско-таджикской государственной границы «не может быть поводом для вооруженного наступления в целях захвата суверенной территории Киргизии».

«Несмотря на все неуклюжие и несуразные попытки таджикской стороны ввести мировое сообщество в заблуждение, факт совершенной антигуманной вооруженной агрессии Таджикистана в отношении Киргизии в нарушение основополагающих принципов и норм международного права остается фактом», — говорится в заявлении киргизского МИДа.

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