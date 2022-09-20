Абакан, 20 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. За семь месяцев 2022 года в Хакасии добыли 15 577,7 тыс. тонн каменного и бурого угля, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в Красноярскстате.

Василий Иванов ИА REGNUM Каменный уголь

Как подчеркнули статистики, по состоянию на 1 августа в республике зарегистрировано 19 организаций, указавших в качестве основного вида экономической деятельности добычу угля (0,2% от общего числа организаций). Среди угледобывающих предприятий 78,9% — организации частной формы собственности.

Объём запасов угля в Хакасии на 1 августа — 165,4 тыс. тонн. Это на 41,7% меньше запасов на 1 августа прошлого года. Запасено 3,9 тыс. тонн топочного мазута (на 31,8% меньше).

В ведомственных котельных и котельных, находящихся в ведении муниципалитетов, запасено 6,4 тыс. тонн угля. Это на 14,8% больше, чем на 1 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за семь месяцев текущего года добыча каменного и бурого угля составила 24 110,9 тыс. тонн. Это на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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