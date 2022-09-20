Вашингтон, 20 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Издательство Dark Horse Comics анонсировало комикс о приключениях ведьмака Геральта. Об этом сообщил портал Playground.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ведьмак»

В мини-серии из четырех выпусков под названием «Ведьмак: Баллада о двух волках» (The Witcher: The Ballad of Two Wolves) Геральт отправится в город Гриммвальд. Там он встретится с героями сказок про Красную Шапочку и трёх поросят.

Добавим, что другие подробности сюжета серии пока не раскрываются. Первый выпуск выйдет в продажу уже в конце декабря 2022 года.