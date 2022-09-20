Чебоксары, , 14:52 — REGNUM В Чувашии продолжаются аварийно-восстановительные работы на объектах, которые пострадали из-за прохождения штормового ветра с грозами. Из-за непогоды без света оставались более 1,4 тыс. домов, десять социальных объектов. Кроме того, из-за падения деревьев и конструкций пострадали три человека. Об этом сообщает ГКЧС республики.

Ураган Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечером 19 сентября в результате шквалистого ветра на территории республики произошло локальное отключение электроэнергии в 17 населённых пунктах семи муниципальных образований. По данным ведомства, без энергоснабжения оставались до утра 20 сентября десять социальных объектов и 1455 жилых домов, где проживают 4627 человек.

Помимо этого, упали 19 деревьев, одно из них — на женщину в Чебоксарах. По словам главы ГКЧС Чувашии Сергея Павлова, пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

«Также из-за падения рекламного щита повреждено пять автомобилей, и пострадали двое детей, которые в момент происшествия находились в салоне автомобиля. Им также назначено амбулаторное лечение», — добавил руководитель ведомства.

Помимо этого, повреждено 207 кв. метров кровли Чебоксарского профессионального колледжа имени Н. В. Никольского где после происшествия установили изоляцию. В ведомстве отмечают, что учебный процесс не был нарушен.

Ремонтные работы начнутся 20 сентября. Также продолжится уборка поваленных деревьев.

Ранее спасатели отмечали, что сильный ветер привёл к локальным отключениям электроэнергии в Канашском, Комсомольском, Красночетайском, Чебоксарском, Цивильском и Ядринском.

Как сообщало ИА REGNUM , с 20 по 26 сентября местами в Чувашии ожидается оранжевый уровень опасности из-за чрезвычайной пожароопасности (пятый, высший класс).

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