Киев, , 14:52 — REGNUM Участники общенародного съезда Запорожской области в Мелитополе единогласно проголосовал за проведение референдума о воссоединении региона с Россией. Видеозапись с голосования на съезде опубликовал 20 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Референдум liz west

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как участники общенародного съезда региона, часть из которых находится в проходах зала из-за нехватки мест, во время голосования скандирует: «Референдум!», часть из них при этом стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации».