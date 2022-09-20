Москва, 20 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил признать ракетные войска и артиллерию сухопутных войск ВСУ террористической организацией, запрещенной в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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Накануне во время карательного обстрела артиллерией ВСУ в результате прямого попадания 155мм снаряда НАТО в магазин на площади Бакинских Комиссаров погибли двенадцать мирных жителей.

«Подготовлю обращение к руководству ФСБ с предложением о сборе материалов для подготовки иска о признании ракетных войск и артиллерии сухопутных войск ВСУ (органов управления, частей и соединений) террористической организацией», — отметил Миронов.

Такие решение изменит статус пленных артиллеристов ВСУ, позволит их судить по статье Уголовного кодекса «Терроризм», указал Миронов. Кроме того, по его словам, это необходимый шаг для того, чтобы на будущем трибунале признать эти войска преступной организацией, как это было сделано в Нюрнберге в отношении войск СС.